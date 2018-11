Santé Journée mondiale du diabète: Le CHGM et l’EPSMR se mobilisent pour la prévention Depuis bientôt 30 ans, la Journée Mondiale du Diabète, organisée chaque 14 novembre, est le symbole d’une mobilisation collective internationale. Son objectif : mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir. A la Réunion, de très nombreux acteurs de santé se mobilisent. Parmi eux, les équipes du CHGM et de l’EPSMR qui œuvrent au quotidien auprès des patients diabétiques.

Du côté du CHGM, l’équipe du service de médecine à orientation diabétologie investit les jardins de la mairie de Saint-Paul de 8h à 17h ce mercredi 14 novembre. Avec l’installation d’un véritable parcours de prise en charge qui rassemblera à la fois des agents et médecins hospitaliers et des professionnels de ville.



Dépistages, bilans, éducation thérapeutique, informations sur les soins à domicile, remise en forme : tous les aspects de la maladie et de sa prévention seront abordés dans une dizaine de stands au total.

Le lieu : Jardins de la mairie de Saint-Paul, de 8h à 17h. Ouvert à tous.



Du côté de l’EPSMR, les membres du CLAN (Comité de liaison Alimentation Nutrition) organise une après-midi de sensibilisation pour les patients hospitalisés sur le site de Grand Pourpier.



Au programme : information sur le diabète, conseils pour une alimentation équilibrée mais aussi activités sportives, quizz pédagogiques, ateliers vidéos etc.

Le lieu : Site du Grand Pourpier de 14h à 16h. Ouvert aux patients, à leurs proches et aux familles d’accueil thérapeutique.



Le diabète à La Réunion



• 1 Réunionnais sur 10 déclare souffrir de diabète (chiffre 2014)

• 1 diabétique sur 3 ne sait pas qu’il est diabétique

• 4 300 nouveaux patients sont pris en charge en moyenne chaque année

• 60 000 personnes diabétiques traitées avec des médicaments (chiffre 2013)

N.P Lu 115 fois





