Journée mondiale du chien : Envoyez-nous la photo la plus drôle de votre chien !

À vos toutous de jouer ! "Plus je connais les hommes et plus j’aime mon chien", disait Pierre Desproges. L’humoriste soulignait que nos amis à quatre pattes n’allaient jamais nous décevoir ou nous trahir. Mieux, ils seront toujours là pour leur maître et sont même prêts à se sacrifier pour eux.Fidèles parmi les fidèles, les chiens accompagnent nos quotidiens et parfois l’égayent à des niveaux insoupçonnés. Zinfos 974 vous propose de partager la photo la plus drôle de votre compagnon à fourrure.Pour cela, faites-nous parvenir vos meilleures photos de votre chien en les envoyant via contact@zinfos974.com Facebook ou Instagram , le tout en précisant votre nom (ou pseudo) et celui de vos comptes sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Le format ne doit pas dépasser 2 Mb.À vos toutous de jouer !