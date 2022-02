DE QUOI PARLE-T-ON ?



Quel est le point commun entre l’Etang de Saint-Paul, la baie de Somme, les étangs de la Brenne, le lac de Grand-Lieu, le Marais audomarois, la Camargue, l’estuaire du Sinnamary en Guyane ou encore les vallées de la Scarpe et de l’Escaut ? Ce sont des zones humides ! Le terme « zone humide » est très vaste. Il désigne un espace de transition entre la terre et l’eau. Il s’agit de lieux où l’eau peu profonde (douce ou salée) est présente de façon permanente ou temporaire : estuaires, lagunes, étangs, lacs, marais, marais salants, baies, vasières, tourbières, prairies humides, mares, forêts humides, ou encore récifs coralliens, lagons et mangroves dans les régions tropicales.



LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES



Chaque année depuis 1997, le 2 février - date anniversaire de la signature de la Convention de Ramsar sur les zones humides, de nombreuses structures se mobilisent partout dans le monde pour sensibiliser à la préservation des zones humides et faire connaître leur importance au niveau mondial. C’est la Journée mondiale des zones humides (JMZH). En 2021, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 2 février "Journée mondiale des zones humides", invitant ainsi l'ensemble des pays de l'ONU à célébrer les zones humides. La JMZH est une belle occasion de présenter au public et aux acteurs de nos territoires « leur » zone humide ou celles des environs, à travers une visite de terrain, une exposition, un conte ou encore un débat. Pour cette année, la Régie RNNESP, gestionnaire du site de l’Etang de Saint-Paul et ses partenaires se mobilisent le samedi 19 février 2022, pour faire découvrir la grande richesse des zones humides. Visites guidées à vélo, découverte de et à pied, ateliers de tressa … attendent les petits et grands(cf programme p.10) LA



CONVENTION DE RAMSAR SUR LES ZONES HUMIDES



Cette convention sur les zones humides est un traité intergouvernemental adopté le 2 février 1971 dans la ville iranienne de Ramsar. Sa particularité est d’être le premier traité d’envergure mondiale sur la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles. La convention de Ramsar reconnait les zones humides comme des écosystèmes extrêmement importants pour la biodiversité et le bien-être des sociétés humaines et vise la préservation de ces milieux en défendant trois grands principes: l’utilisation durable de toutes les zones humides; la mise en œuvre d’un réseau des zones humides d’importance internationale (ou « sites Ramsar ») et la coopération internationale sur ces sujets. La Convention, entrée en vigueur en 1975, compte 172 États signataires fin 2021. Près de 2 400 zones humides d’importance internationale ont été désignés au titre de la convention. Cela représente près de 2,5 millions de kilomètres carrés (4,5 fois la superficie de la France hexagonale). La France a ratifié la convention de Ramsar en 1986. Depuis le 22 octobre 2021, elle compte 52 sites Ramsar, dont 12 en outre-mer, pour une superficie de 3,7 millions d’hectares (3 fois la région Île-de-France). L’Etang de Saint-Paul avec ses 485 hectares est la seule zone humide d’importance internationale Ramsar de La Réunion.