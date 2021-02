Journée mondiale des zones humides | Animations à l’Étang Saint-Paul

Le programme concocté pour vous par la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul et ses partenaires

Rendez-vous ce samedi 6 février pour des animations riches en découvertes !



Activités gratuites, en accès libre toute la journée

Exposition photo : Les zones humides de La Réunion |Parmi la centaine de photos reçues dans le cadre du concours photos sur les zones humides de La Réunion, découvrez les clichés lauréats qui témoignent de la diversité des terres d’eau de notre île !

Ateliers pédagogiques autour de l’eau | Venez découvrir l’eau dans tous ses états et comprendre les grands enjeux de sa préservation sur notre île. Cycle de l’eau, qualité de l’eau, biodiversité aquatique… l’eau n’aura plus de secret de vous !

Les jeux de la biodiversité : jeux de l’oie géants, memory et dominos imagés | Jeu Mel’eau, à la découverte de la faune et de la flore des milieux aquatiques – Jeu Yabéo, à la découverte de la biodiversité des milieux forestiers de l’île – Mémory et dominos imagés en lien avec la nature et la culture réunionnaise, pour les plus petits

La GEMAPI, Késako ? | Stand d’information sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations animé par les médiateurs du TCO et du service GEMAPI

Activités gratuites, accessibles uniquement sur inscription au 0262 80 23 00

Chantier Nature : Tous engagés pour la biodiversité |Au cœur de la prairie humide, participez à un chantier de restauration écologique.

Escape Game Nature – L’histoire d’Akwa | En famille ou entre amis, aidez Akwa, la goutte d’eau, à trouver la voie vers ses origines et son rôle sur Terre

Visite guidée vélo : Le Tour des Roches au fil de l’eau | Avec l’écogarde de l’étang, laissez-vous conter à vélo tous les secrets de l’eau sur le Tour des Roches

Visite guidée pédestre : La prairie humide |Avec un écogarde, découvrez l’un de trésors de biodiversité de l’Ouest, la prairie humide à Paspalidium geminatum

Atelier marmailles : L’herbier des viviers | Le temps d’un après-midi, revêts l’uniforme d’un botaniste et pars à la découverte des plantes amoureuses de l’étang

Activité payante sur réservation exclusive auprès du prestataire : 0692 12 23 12

Visites guidées du Jardin de Paulo | Aux portes de l’étang de Saint-Paul, se cache un jardin coloré et généreux où les hommes entretiennent un rapport amoureux avec la nature. Toute la journée avec Paulo, Isabelle et les bénévoles partez à la découverte de la sensibilité de ce jardin d’exception.



Le saviez-vous ?

En 2019, plus de 67% du territoire français a été concerné par des mesures de restrictions d’eau. Sur notre île, l’année 2019-2020 a été l’une des plus sèche depuis 49 ans !



Les zones humides fonctionnent comme des éponges : elles absorbent et stockent l’eau pendant les périodes pluvieuses, participant ainsi à la réduction des inondations, et la libèrent dans un second temps, alimentant ainsi nappes phréatiques et cours d’eau, et retardant l’apparition des sècheresses.



Tous les ans sur le territoire de l’étang de Saint-Paul, ce sont environ 8 millions de m3 d’eau qui sont prélevés pour apporter de l’eau potable aux Saint-Paulois. ► + d’infos sur la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul

Inséparables de l’eau et de la vie, les zones humides nous abreuvent et nous protègent. Pour notre avenir et celui des zones humides, agissons pour leur préservation !Une façon de contribuer à leur préservation est de participer aux animations proposées dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides pour les (re)découvrir et mieux comprendre les écosystèmes.