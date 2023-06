Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Journée mondiale des donneurs de sang ce mercredi 14 juin 2023 à Cimendef Depuis 9h00 ce mercredi 14 juin, la Journée Mondiale des Donneurs de Sang se déroule au Centre des Arts et de la Culture à Cimendef. Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Saint-Paul, reconnue en tant que Ville Santé OMS, est fière de s’associer à l’Établissement Français du Sang (EFS) pour célébrer la Journée Mondiale des Donneurs de Sang. La collecte a débuté en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de la Conseillère Municipale déléguée à la politique de prévention et de la santé, le Dr Laëtitia LEBRETON, des élus Yann CRIGHTON et Alexis POININ-COULIN, du directeur de l’EFS, le Dr Idriss DELOUANE et Bruno ESCYCLE, leader du groupe APOLONIA, ambassadeur de cette journée placée sous le signe de la santé.



Un don peut sauver trois vies !



Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, ambitionne d’accompagner les structures de santé dans leurs actions. Le but est de mobiliser un maximum de personnes afin de reconstituer le stock sanguin réunionnais avant la période « délicate » due aux vacances de juillet/août. « Je suis venue donner mon sang aujourd’hui, je fais le don régulièrement. C’est important et vital », souligne Nelly, donneuse régulière venue avec sa fille Maëlle qui a tenu à l’accompagner. « Elle est sensibilisée à la cause, c’était important pour elle de m’accompagner, cela rend les choses concrètes », poursuit cette maman investie. Les candidats au don sont au rendez-vous, mais il reste encore des places disponibles si vous souhaitez faire un don.



L’année dernière, grâce à la forte mobilisation des donneurs, soit 247 au total dont 40 nouveaux, l’EFS a pu récolter 181 poches de sang ! Cette année, restons mobilisés et faisons mieux ! « C’était un véritable succès, mais nous sommes capables de faire beaucoup mieux et de nous mobiliser pour cette noble cause. Le don du sang est un geste simple, mais il a un impact immense. En donnant une seule poche de sang, vous pouvez sauver jusqu’à trois vies. En effectuant ce geste généreux, vous pouvez apporter un espoir infini à des patients en détresse », encourage Laëtitia LEBRETON.



Vous pouvez donner votre sang avec ou sans rendez-vous aujourd'hui à Cimendef. Rappelez-vous qu'un seul don peut sauver trois vies. « Il est important pour la Ville d'accueillir la Journée Mondiale des Donneurs de Sang. Ici, à Cimendef, c'est un lieu stratégique qui permet de capter un maximum de donneurs. Il est primordial pour nous d'accompagner cette action de santé sur notre territoire reconnu en tant que Ville Santé OMS », déclare le Maire de Saint-Paul avant de saluer les donneurs et les équipes de l'EFS et de la Ville. Pour la deuxième année consécutive, la Accueillir la Journée Mondiale des Donneurs de Sang est d'une grande importance pour notre Ville. Cimendef est un lieu stratégique qui permet de mobiliser un maximum de donneurs. Il est essentiel pour nous d'accompagner cette initiative de santé sur notre territoire, qui est reconnu en tant que Ville Santé OMS », déclare le Maire de Saint-Paul, exprimant ainsi ses salutations aux donneurs ainsi qu'aux équipes de l'EFS et de la Ville. Pour la deuxième année consécutive, la commune participe activement à cette manifestation solidaire. Cette année, une trentaine d'agents de proximité de la Ville ont suivi une formation complète dispensée par l'EFS. Ils se sont préparés au mieux pour cet événement en présence de Bruno ESCLYCLE, leader du groupe Apolonia et ambassadeur très engagé dans cette cause. Grâce à cette formation, ces agents sont désormais de véritables ambassadeurs de la collecte de sang, prêts à sensibiliser les habitants de Saint-Paul à cet acte citoyen qui sauve des vies. Ils ont acquis des connaissances essentielles sur le processus du don de sang, le circuit de collecte et l'accueil des donneurs.





