Journée mondiale des donneurs de sang : Une méga collecte organisée ce vendredi

Après les nombreux jours fériés du mois de mai et à la veille de la Journée mondiale des donneurs de sang, les réserves de sang sont fragilisées. Aussi, plus que jamais, chaque don compte. Le mois de juin est un moment clé pour reconstituer les réserves de l’EFS à l’approche de la période estivale.



Rendez-vous annuel, solidaire et citoyen, la Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS), célébrée le 14 juin, est un moment fort de sensibilisation autour du don de sang et de collecte avant la période de grandes vacances. En ce début juin, le niveau des réserves en produits sanguins est fragile. Il est important de venir donner son sang dès aujourd’hui, indique l'EFS.



L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !



Le hall C de la NORDEV accueille cette journée ce vendredi, de 9h à 17H. Animations bien -être, ambiance festive et convivialité seront au rendez-vous.