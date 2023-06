Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Journée mondiale des donneurs de sang : Saint-Paul mobilisée Au nom de tous les patients transfusés, nous tenions à remercier tous les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois pour leur formidable mobilisation et soutien lors de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang organisée le mercredi 14 juin 2023 à CIMENDEF.





Pour information, 120 Dons sont nécessaires chaque jour à la Réunion pour soigner près de 10 000 patients ! 1 poche de sang = 3 vies sauvées ! Encore merciç à vous qui faîtes partie de cette grande chaîne de solidarité qu’est le don de sang : Des donneurs et des bénévoles qui font preuve chaque année, à nos côtés, d’un engagement sans faille ! Grâce à votre soutien précieux, l’Etablissement Français du Sang a pu accueillir 278 candidats au don et recueillir 237 poches de sang ! 36 personnes ont donné pour la 1ère fois leur sang ! Un véritable succès ! Le record a été battu grâce à votre modibilisation.Pour information, 120 Dons sont nécessaires chaque jour à la Réunion pour soigner près de 10 000 patients ! 1 poche de sang = 3 vies sauvées ! Encore merciç à vous qui faîtes partie de cette grande chaîne de solidarité qu’est le don de sang : Des donneurs et des bénévoles qui font preuve chaque année, à nos côtés, d’un engagement sans faille !





