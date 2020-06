Santé Journée mondiale des donneurs de sang : Prenez le relais !

Les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire davantage avec la reprise de l’activité hospitalière. L‘Établissement Français du Sang invite à prendre le relais et à participer dès aujourd’hui à cette grande chaîne de générosité qu’est le don de sang. Voici son communiqué: Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 12 Juin 2020 à 10:56 | Lu 100 fois

La Journée mondiale des donneurs de sang : l’occasion de prendre le relais, les 13 et 14 juin à la NORDEV Don de sang de 09h00 à 16h00





Les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire davantage avec la reprise de l’activité hospitalière. Prenez le relais et participez dès aujourd’hui à cette grande chaîne de générosité qu’est le don de sang.



Rendez-vous annuel, solidaire et citoyen, la Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS), célébrée le 14 juin, est un moment fort de sensibilisation autour du don de sang.



Pour cette occasion, deux collectes de sang seront organisés ce week- end à la NORDEV de 09h00 à 16h00 avec le soutien : Rotary Club Sainte-Marie, Loc’Anim, Mascarin.



L’EFS accueille les donneurs sur rendez-vous pour faciliter les dons. Cela permet de réduire le temps d’attente et de mieux gérer la prise en charge de chaque donneur dans le respect des mesures de distanciation.



Pour prendre rendez – vous deux possibilités :

- En ligne sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

- Par téléphone au 0262 90 53 92 ou 0262 90 53 07



Les dons de sang sont possibles toutes les huit semaines : les personnes ayant donné au début du confinement peuvent dès à présent revenir en collecte !



L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !



#Prenez le relais – Tous donneurs de sang



A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin, l’EFS lance pour la seconde année l’opération « #Prenez le relais, 1 mois pour tous donner ! ». Tous les citoyens sont invités à se faire les ambassadeurs du don de sang du 8 juin au 11 juillet 2020 en donnant leur sang et en encourageant leur entourage à donner à leur tour. L’objectif : former une grande chaîne de solidarité collective qui se formera ainsi grâce à ce passage de témoin pour aider les patients qui ont besoin de transfusions sanguines.



Chacun est invité se rendre sur un lieu de collecte pour donner son sang, un geste particulièrement nécessaire dans la période de crise sanitaire que nous vivons.



Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli « Don de sang »





À propos de l’EFS



Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage. Les 10 000 collaboratrices et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, chercheurs, infirmiers, équipes de collecte de l’Établissement français du sang, en lien avec des milliers de bénévoles, s’engagent au quotidien comme dans les circonstances exceptionnelles pour transformer les dons en vies et soigner ainsi 1 million de patients par an. Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’EFS a pour mission principale l’autosuffisance nationale en produits sanguins.



Il s’investit par ailleurs dans de nombreuses autres activités, comme les examens de biologie médicale, la thérapie cellulaire et tissulaire ou la recherche. Au-delà de la qualification des dons, les laboratoires de l’EFS réalisent différents types d’examens biologiques, hématologiques et immunologiques, des examens indispensables dans le cadre d’une transfusion mais également d’une greffe d’organe, de tissus ou de cellules.



Avec plus de 500 millions de B réalisés par an, l’EFS est l’un des plus grands laboratoires de biologie médicale de France. L’Établissement français du sang est présent sur l’ensemble du territoire pour être au plus près des donneurs et des patients et porter ainsi des valeurs sans équivalent.



Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur