Rubrique sponsorisée Journée mondiale des animaux | Rendez-vous avec nos médiateurs

Dans la dynamique de la Journée mondiale des animaux ce lundi 4 octobre, nos médiateurs sillonnent les 5 communes du territoire de la côte Ouest pendant une semaine pour sensibiliser petits et grands à la prévention de l’errance animale. Allez à leur rencontre ! Par TCO - Publié le Vendredi 1 Octobre 2021 à 09:14

Approche ludique avec les peluches de chat ou de chien géants, ou sensibilisation sur stand, les médiateurs viennent à votre rencontre pour échanger avec vous et vous donner toutes les informations pratiques pour prévenir ensemble l’errance animale.

La compagnie des animaux est agréable… En avoir est une responsabilité !



Nos rendez-vous dans l’Ouest du 4 au 10 octobre 2021 Lundi 4 octobre : stand au Run Market Saint-Paul (8h30-14h)

Jeudi 7 octobre : stand au Super U Piton Saint-Leu (8h30-14h)

Vendredi 8 octobre : itinérance dans la rue Mahatma Gandhi à La Possession (7h-13h)

Samedi 9 octobre : stand à Terranimo (8h30-14h)

Dimanche 10 octobre : stand au Super U de Trois-Bassins (8h30-14h) Les 3 messages clés de notre campagne de prévention : surveillance | identification | stérilisation. Out zanimo okip a li !

Des interventions sont également prévues en milieu scolaire auprès des plus jeunes : écoles maternelles et élémentaires (spectacle de marionnettes), collèges et lycées (projection d’un diaporama + échanges).

Enseignant.e.s, si vous souhaitez une intervention de nos médiateurs dans votre classe ou votre école, remplissez ce formulaire de demande en ligne. L’intervention sur la prévention de l’errance animale pourra être programmée dans la semaine du 4 au 10 octobre 2021, ou ultérieurement en fonction des créneaux disponibles.

En savoir + Retrouvez toutes les informations pratique sur la prévention de l’errance animale sur notre page dédiée (cliquez sur le visuel ci-dessous pour y accéder).