Journée mondiale de prévention des abus envers les enfants

Communiqué de Nadia Ramassamy



À l'occasion de la Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants qui a lieu ce jeudi, et de la Journée internationale des droits de l'enfant le lendemain, il est important de rappeler que les enfants victimes de violences intrafamiliales ne sont pas seuls.



En effet, il leur est possible d'appeler à toute heure le 119 ou d'aller voir dans leur établissement scolaire, une personne compétente qui saura les informer, les aiguiller et les accompagner vers les services sociaux.



Durant le premier confinement, le nombre de signalements aux service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger a fortement augmenté, avec une hausse des appels de 20% des appels en mars et de plus de 50% les deux premières semaines d'avril.



Ces chiffres intolérables sont révélateurs de la nécessité de multiplier les actions de prévention ainsi que les interventions en période de confinement.



C'est pour cela que j'ai interrogé le ministère des Solidarités et de la Santé sur les mesures que le gouvernement a pris ou compte prendre afin de mettre un terme de manière pérenne à ces violences, pendant et après le deuxième confinement.