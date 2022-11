Communiqué Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA : la programmation des actions d’ASETIS

Communiqué d'ASETIS : Par N.P - Publié le Mardi 29 Novembre 2022 à 11:22

« Les soignants sauvent des vies, le dépistage aussi. » A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA, l’association ASETIS vous informe.En 2022, 1002 personnes vivants avec le VIH bénéficient d’un suivi adapté à la Réunion.Rappelons qu’une personne séropositive sous traitement, lorsque sa charge virale est indétectable, ne transmet pas le VIH.ASETIS en collaboration avec le CHU Sud et le CCAS de St Pierre proposeront le jeudi 1 décembre 2022 de 8h30 à 18h devant le centre commercial Carrefour Canabady une action de sensibilisation et des tests rapides du VIH, de l’hépatite B et C. Ces tests se font en toute intimité et vous repartirez avec vos résultats au bout de 15 minutes. « Un ti gout’ pou konet tout »Le préservatif et le dépistage demeurent vos alliés, l’un pour se protéger et l’autre pour rechercher d’éventuelles infections sexuellement transmissibles.Peu importe la pathologie, plus tôt celle-ci est dépistée, plus tôt elle est prise en charge, ce qui a pour effet d’améliorer l’efficacité des traitements.« Les soignants sauvent des vies, le dépistage aussi. »