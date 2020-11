Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Journée mondiale de lutte contre le Sida : tous ensemble mobilisés à Saint-Paul À l’occasion de la mobilisation annuelle contre le Sida, le Centre Hospitalier Ouest Réunion, via le Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic Ouest, en partenariat avec la Ville de Saint Paul, organise des actions de sensibilisation, de prévention et d’information.

Cette année, dans le cadre de la démarche ministérielle visant à associer «Culture et Santé», le public pourra retrouver une exposition installée à l’espace culturel Sudel-Fuma de Saint Paul, du 28 novembre au 5 décembre 2020. Cette exposition fédère des artistes engagés. Pikachu, Bob John et ABEILone.



Une exclusivité va également se produire le samedi 28 novembre de 10 à 15 heures aux abords du parking situé en face de l’espace Sudel-Fuma, avec la mise en place de dépistage gratuit réalisé par la Karavan Santé.



Du street art à la photographie, l’exposition invite à un autre regard à travers un « work in progress » de l’artiste ABEILone, 7éme prix de la Villa Rivière 2020, et une sélection d’œuvres sur toile, affiches et photographies.











L’objectif est d’agir pour déstigmatiser les patients séropositifs, tout en rappelant l’importance de la prévention.



Nous rappelons qu’en raison des conditions sanitaires appliquées pour lutter contre la propagation de la Covid-19, il est important de contacter le 02 62 45 76 41 ou écrire à espace.culturel.sf@mairie-saintpaul.fr pour réserver vos places. Dans le contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire.



Les places sont limitées pour les dates suivantes :



Samedi 28 novembre : mardi 1er et samedi 5 décembre de 9 à 16 heures



Lundi 30 novembre : mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre de 8 heures à 12h30 et de 16 heures à 18h30





