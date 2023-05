A la Une . Journée mondiale de lutte contre l’hypertension artérielle : Plus de 20% des Réunionnais concernés

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’hypertension artérielle, Santé Publique France dresse un panorama de cette maladie. Le constat est sans appel, l’Outre-mer, et donc La Réunion, reste très touchée, avec une plus grande prévalence chez les femmes. Par La rédaction - Publié le Mercredi 17 Mai 2023 à 08:13

Près de 21% des Réunionnais souffrent de troubles de l’hypertension artérielle (HTA), c’est le triste constat que rappelle Santé Publique France à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’hypertension artérielle. En 2019, cette maladie est le premier facteur de mortalité au niveau national, devant le tabac.



Dans les DROM, la population reste très touchée, avec notamment 31,5% en Martinique, 22% en Guyane. La prévalence était significativement plus élevée chez les femmes que chez les hommes dans chaque territoire. Seul point positif, la prise en charge s’améliore et l’accès aux soins s’est largement démocratisé. “La proportion de patients traités par un médicament antihypertenseur parmi les adultes se déclarant hypertendus ne variait ni en fonction du territoire, ni en fonction du sexe et dépassait les 80% comme en métropole. Entre 65% et 73% des adultes hypertendus déclaraient avoir eu des conseils pour modifier leur mode de vie dans les DROM contre 58,5% en métropole. En Guyane, 51,5% des hypertendus possédaient un appareil d’automesure tensionnelle à leur domicile, alors qu’ils étaient 53,8% à La Réunion et plus de 70% à la Guadeloupe et la Martinique”, note ainsi l’agence de santé.



17 millions de Français souffrent d’HTA



17 millions de personnes de plus de 18 ans sont atteintes d’HTA en France dont plus de 6 millions sans le savoir. Cela représente un adulte sur trois. Les chiffres concernant la prise en charge sont eux aussi impressionnants, avec 1,6 million de Français qui débutent un traitement antihypertenseur chaque année.



La tendance ne s’améliore pas avec les années. Santé Publique France note amèrement que la prévalence ne baisse plus depuis 2006, au contraire d’autres pays européens.