Journée mondiale de la stérilisation des animaux | Rendez-vous avec les médiateurs du TCO

Vous pourrez ainsi échanger avec nos médiateurs pour avoir des conseils et des informations pratiques autour de la stérilisation.





Nos rendez-vous dans l’Ouest du 15 au 22 février 2022

Mardi 15 février : Leader Price La Possession (8h30-14h)

Vendredi 18 février : Super U Trois-Bassins (8h30-14h)

Samedi 19 février : Super U Chaussée royale Saint-Paul (8h30-14h)

Dimanche 20 février : Marché forain Rivière des galets au Port (7h-12h)

Mardi 22 février : Leader Price Saint-Leu (8h30-14h)

Petit rappel des 3 messages clés de notre campagne de prévention : surveillance | identification | stérilisation. Out zanimo okip a li !







Des interventions sont également prévues en milieu scolaire auprès des plus jeunes : écoles maternelles et élémentaires (spectacle de marionnettes ou scénette), collèges et lycées (projection d’un diaporama + échanges).





