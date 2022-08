A la Une . Journée mondiale de la photographie : Faîtes nous découvrir vos plus beaux clichés de l’île

Ce vendredi 19 août est la journée mondiale de la photographie. Un art devenu au fil du temps un loisir ou une activité pratiquée par tous. Pour l’occasion, Zinfos974 vous propose de publier vos plus belles photos mettant en valeur La Réunion. Par NP - Publié le Vendredi 19 Août 2022 à 08:04





Le 19 août est ainsi la journée mondiale de la photographie. Cette date correspond au jour où Daguerre a présenté en 1939 son procédé photographique à l’institut de France. 183 ans plus tard, son invention fait partie de nos quotidiens.



D’abord inaccessibles pour une grande partie de la population, les évolutions technologiques ont permis à tous d’avoir son propre appareil photo à disposition. Les photos sont ainsi devenues au fil du temps un réflexe. De quoi immortaliser chaque instant… avec parfois un peu trop d’excès ou de présence du photographe au 1er plan.



Pour l’occasion, Zinfos 974 vous propose de publier vos plus belles photos de La Réunion. Professionnels ou amateurs, l’occasion vous est offerte de montrer que l’appareil n’est qu’un accessoire au service de l’oeil du photographe.



