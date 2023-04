A la Une . Journée mondiale de l'hémophilie : Une maladie grave qui touche 450 Réunionnais

Le Centre de Ressources et de Compétences des Maladies Hémorragiques Constitutionnelles (CRC MHC OI) de La Réunion a profité de la Journée Mondiale de l'hémophilie le 17 avril pour sensibiliser le public sur ces maladies rares de la coagulation. Le CRC MHC OI prend en charge près de 450 patients et rappelle que des traitements spécifiques existent dans la plupart des cas.

À l'occasion de la Journée Mondiale de l'hémophilie, qui se tient chaque année le 17 avril, le Centre de Ressources et de Compétences des Maladies Hémorragiques Constitutionnelles (CRC MHC OI) veut sensibiliser le public aux maladies de la coagulation, et plus particulièrement à l'hémophilie.



La coagulation s'effectue grâce à une cascade biologique de protéines appelées facteurs de la coagulation. Cependant, lorsque l'un de ces facteurs est en déficit, les personnes atteintes peuvent présenter des manifestations hémorragiques. L'hémophilie, qui affecte principalement les hommes, est due à un déficit sur l'un des 11 facteurs.



Le CRC MHC OI prend en charge près de 450 patients atteints de maladies de la coagulation à La Réunion. Globalement, 1/3 de ces patients ont une hémophilie, 1/3 une maladie de Willebrand et le dernier tiers un déficit en d'autres facteurs de coagulation.



Le CRC MHC OI peut être contacté au 0262 90 62 46, 0692 63 26 30 et 0692 26 76 86 ou par courriel : crcmhc-oi@chu-reunion.fr.



Les médecins consultent au CHU Nord, au CHU Sud et, depuis peu, au CHOR. Les patients sont généralement adressés par leur médecin traitant ou un autre spécialiste. Une fois diagnostiqués, un suivi clinique et téléphonique est organisé, ainsi qu'un accompagnement personnalisé pour mieux vivre avec la maladie.



Il existe également une association réunionnaise de patients représentant l'échelon local de l'Association Française des Hémophiles (AFH). Le comité régional AFH est joignable au 0692 64 99 54 ou par courriel : hemophiledelareunion@yahoo.fr.



En cette journée mondiale, le CRC MHC OI a souhaité sensibiliser patients, médecins et paramédicaux sur ces maladies rares et rappeler que, dans l'immense majorité des cas, des traitements spécifiques existent.