Communiqué Journée mondiale de l’environnement : Le temps du marronnage pour protéger la nature est venu

Giovanni Payet, porte-parole de "la Voix citoyenne - La Réunion", s'exprime à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement. Par N.P - Publié le Lundi 5 Juin 2023 à 11:08

Le communiqué :



Depuis 50 ans, l’Organisation mondiale des Nations Unies pousse les Nations à se mobiliser pour protection la Nature contre les différentes formes de destruction et de pollutions, lors de la journée mondiale de l’Environnement.



Les mobilisations pour la protection de la Nature à l’échelle de la planète sont anciennes. Elles font partie des luttes que les citoyen.ne.s se sont approprié.e.s car elles bénéficient à la société tout entière. La Réunion n’est pas isolée dans ces luttes. Depuis les années 1970, des hommes et des femmes usent d’actions militantes et politiques pour sanctuariser le patrimoine réunionnais fragile. Leurs initiatives rappellent aux pouvoirs publics et aux élu.e.s, depuis trop d’années, leur devoir en matière de protection de la Nature.



Une nouvelle fois, La Voix citoyenne – La Réunion, rappelle qu’il est urgent d’amplifier les actions radicales pour la protection de la Nature : les effets du changements climatiques déjà visibles cumulés à l’inaction politique emmènent droit notre société réunionnaise vers des lendemains tristes. Sacrifier la Nature, dont nous faisons partie, c’est tuer notre richesse et notre Humanité !

Nous sommes capables ensemble de changer de chemin et d’emprunter un sentier qui prend soin de la Nature. Le temps du marronnage pour protéger la nature est venu.



Pour La Voix citoyenne – La Réunion, tous les freins à la protection du monde vivant, dans lequel nous grandissons et nous nous émerveillons, doivent être levés. Nous, les Voix citoyennes de La Réunion, nous sommes debout et fiers. Pour mettre fin aux grands projets qui ne contribuent pas à protéger La Réunion ;

Pour bâtir une agriculture respectueuse de terre, de l’eau et des agriculteurs et agricultrices ;

Pour éradiquer les pollutions notamment plastiques et pharmaceutiques qui inondent nos rivières et notre océan indien ;

Pour taxer strictement les produits suremballés et non recyclables ;

Pour soutenir durablement l’économie circulaire et l’économie de la fonctionnalité ;

Pour le déploiement d’une stratégie 0 pollution à l’échelle des bassins versants de La Réunion.



Zordi kom domain, nou tout ansamb, nou tien bo, no larg pa

Nou tout ansamb pou la ter de la Réynion !

