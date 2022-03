Journée mondiale de l'eau 2022

Le Département agit pour : • Mettre en œuvre un aménagement hydraulique structurant interconnecté à l’échelle de l’île, pour les besoins du développement agricole et socio-économique

• Anticiper les effets du changement climatique pour une gestion globale et durable des ressources en eau

UN AMÉNAGEMENT DE GRANDE ENVERGURE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES • 7 prises d’eau en rivière et 10 forages souterrains

• 40 km de galeries d’adduction

• + de 1000 km de conduites

•+ de 100 sites d’exploitation

• 70 millions de mètres cubes d’eau livrés par an

• 16 000 ha agricoles irrigués

• + de 4 000 abonnements agricoles

• 14 communes desservies

4 PRIORITÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS • L’extension des périmètres irrigués existants du Sud et de l’Ouest de l’île (avec notamment + de 1500 ha d’ici 2 ans)

• L’aménagement hydraulique des micro-régions Nord et Est (projet MEREN - 5 000 ha irrigués à terme)

• L’alimentation en eau des hauts et le soutien au stockage de l’eau (citernes, retenues collinaires)

• La valorisation énergétique (production d’énergie hydro-électrique)

UN INVESTISSEMENT DE 25 M€ par an

Le Département aux côtés des Réunionnais