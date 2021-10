Les Associations France AVC Réunion et Bouzanou vous invitent à :

La journée mondiale de l’AVC

Le 30 octobre

Au vélodrome de Champ Fleuri à St-Denis



A la Réunion, on compte :

• Près de 2 500 AVC par an soit 5 AVC par 24 heures.

• Un taux de personnes hospitalisées ayant subi un AVC de 30% plus élevé qu’en France Métropolitaine

• Un âge moyen de survenue de l’AVC nettement inférieur (de 7 ans plus jeune qu’en France Métropolitaine)



L’association France AVC Réunion s’engage sur le terrain depuis 2015 à mener des campagnes de prévention primaire contre l’AVC et également à accompagner les personnes victimes d’un AVC et leur famille. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, l’association se réorganise et innove afin d’assurer la continuité de ses actions.



L’Association Bouzanou crée en 2020 tend à favoriser la pratique des activités physiques adaptées en prévention primaire auprès du grand public et en prévention secondaire tout en accordant une attention particulière aux personnes en situation de handicap.



Chaque année, France AVC Réunion, mène des campagnes de prévention auprès du grand public au travers d’action de terrain, sur la détection des signes de l’AVC et les facteurs de risques.



Cette année, deux jours seront consacrés à la journée mondiale de l’AVC, le vendredi 29 et le samedi 30 octobre. Le vendredi 29 octobre l’équipe de France AVC Réunion ainsi que nos bénévoles distribueront gratuitement des porte clés et des messages de prévention au grand public sur les lieux suivants de 9h à 12h :



• Les centres Edouard LECLERC suivants :

o Portail St Leu

o Leclerc La réserve Ste Marie

o Leclerc St Benoit

• Le marché de St Paul



En plus d’aller à la rencontre du grand public, nous voulons créer un événement qui se veut ludique, familial et sportif. Vous trouverez donc au programme du 30 octobre de 9h à 15h au vélodrome de champ fleuri:

• Un village santé pour sensibiliser, découvrir, tester sa santé

• Un staff itinérant pour sensibiliser, rencontrer, informer

• Un parcours à vélo, vélo électrique, et adapté afin de promouvoir l’activité physique

• Structure gonflable de 80 m2 pour vos enfants



L’ouverture de la journée se fera par plusieurs discours dont celui de Madame la Maire, Ericka Bareigts et du Dr Martine

Servat, Directrice de l'Animation territoriale et des parcours de santé de l’ARS.



Nous comptons sur votre soutien et votre mobilisation !