Journée mondiale contre le cancer: Le Rotaract organise une action ce samedi

A l’occasion de la journée mondiale contre le cancer, le Rotaract Club Coeur du Nord, le Rotary Club de Saint André, le Rotary Club de Sainte Marie Roland Garros Centenaire et le Rotary Club de Saint Pierre Entre Deux se mobilisent pour la cause à travers une action nationale "Jetons le cancer" le samedi 2 février 2019 à La Réunion.



Le principe est simple: récolter des fonds à travers l’échange de jetons de caddies contre une pièce d’un euro à l’entrée de différents supermarchés de La Réunion. L’action s’appuie sur l’effet de masse avec la fréquentation du samedi, la simplicité du geste et la notion de l’échange conforme aux valeurs rotariennes.



Un des axes stratégiques du Rotary International est la prévention et le traitement des maladies. La lutte pour l’éradication de la poliomyélite a commencé en 1979, celle-ci continue et la maladie est en voie d’être éradiquée. Aujourd’hui, le cancer en France est la première cause de mortalité, c’est pourquoi le Rotary a innové la lutte contre cette maladie depuis 2015 avec l’action “ Jetons le cancer “. En 2015, pas moins de 385 000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en France.



La confiance des donateurs est le mot clé de cette action. Les fonds collectés sont intégralement dédiés à l’achat de matériel et font avancer la recherche, sans être obérés par des frais de gestion. Par ailleurs, le comité scientifique du Fonds de Dotation composé d’experts du domaine, pose un avis circonstancié sur le financement des projets au regard des objectifs.



L’action a démarré en Rhône-Alpes, elle essaime en gagnant désormais plusieurs régions de France : Midi Pyrénées, Bretagne, Nord, Bourgogne-Franche Comté, Alsace, Marseille Provence et aujourd’hui La Réunion.. Au total, ce sont plus de 350 000 euros collectés sur 4 ans dont 135 000 en 2018.



Rendez vous le samedi 2 février 2019 sur quatre points de collecte avec :

Le Rotaract Club Coeur du Nord au Jumbo de Sainte Marie

Le Rotary Club de Saint André au Jumbo de Saint André et de Saint Benoît ainsi qu’au Carrefour de Sainte Suzanne

Le Rotary Club de Sainte Marie Roland Garros Centenaire au

Le Rotary Club de Saint Pierre Entre Deux au Carrefour de Saint Pierre Mobiliser le pays une journée autour de la lutte contre le cancer était un rêve et un engagement. Gageons qu’il devienne notre réalité dans les années à venir.

