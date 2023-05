Communiqué Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie : “Toujours ensemble, unis dans la diversité”

Communiqué de Giovanni Payet (La voix citoyenne) : Par N.P - Publié le Mercredi 17 Mai 2023 à 09:11

Le 17 mai est une date clé dans la reconnaissance des droits fondamentaux des personnes homosexuelles. Marquant la fin de l’homosexualité comme maladie mentale, cette journée clame haut et fort “Toujours ensemble : unis dans la diversité” !



Si la situation des droits fondamentaux des personnes LGBTQIA+ évolue positivement, elle reste fragile et soumise des pressions politiques et religieuses permanentes. En effet, la lutte pour les droits élémentaires des personnes LGBTQIA+ de disposer de leur corps et de vivre leur orientation sexuelle dignement continue dans de nombreux pays. Encore aujourd’hui, dans 69 pays l’homosexualité reste interdite, notamment dans les pays africains et asiatiques.



En cette année où le mariage pour tou.te.s fête ses 10 ans d’existence, la situation en France est inquiétante comme le rappelle SOS Homophobie dans son dernier rapport. En 2022, une agression physique est commise contre les personnes LGBTQIA+ tous les deux jours, soit malheureusement une hausse de 28% par rapport à 2021. Les tensions restent vives au sein de la société sur la question du genre et de l’orientation sexuelle. Nous devons encore sensibiliser et renforcer le droit européen et français pour que les personnes LGBTQIA+ se sentent en sécurité et épanouis au quotidien.



Le respect, l’inclusion, la fraternité-sororité sont les valeurs fondatrices de La Voix citoyenne - La Réunion. Ainsi, les revendications des associations et collectifs qui se mobilisent sur les questions de droits fondamentaux sont aussi les nôtres. Nous saluons leur détermination et leur courage pour pour faire reconnaître les droits des personnes LGBTQIA+ et leur émancipation.



Enfin, nous serons présents aux côtés des associations LGBTQIA+ pour la marche des visibilités le dimanche 21 mai prochain à Saint-Denis.



Parce que nous sommes tou.te.s né.e.s différent.e.s, nous sommes convaincu.e.s à La Voix citoyenne - La Réunion que le nouveau contrat social et écologique que nous souhaitons bâtir pour notre île doit défendre sans retenue l’amour de soi-même et le respect de l’autre.



Zordi kom domain, nou tout ansamb, nou tien bo, no larg pa

Nou tout ansamb pou la zistis, légalité et la fraternité-sororité !



Giovanni Payet - La voix citoyenne