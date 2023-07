Journée mondiale contre l’Hépatite le 27 juillet 2023

Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR), les associations ARPS (Association Réunionnaise pour la Prévention des Risques liés à la Sexualité), Dépist’Ouest, le planning familial 974, le Réseau Oté et Kar’Ouest ainsi que la Ville de Saint-Paul s’inscrivent dans une démarche de sensibilisation, de prévention et de conseil santé autour des différentes formes d’hépatite. Lors de cette journée, des dépistages et des test gratuits seront également proposés au public. L’objectif est de pouvoir être au plus près de la population, de répondre au mieux aux attentes des Saint-Paulois. Cette Journée Mondiale contre l’hépatite est notamment l’occasion de prodiguer au public présent, des conseils et des recommandations relatifs à la prévention dans les six bassins de vie du territoire. Vyin a zot, nout tout’ lé konserné.