Santé Journée internationale du don du sang - L'EFS appelle la mobilisation, les réserves étant fragiles

Journée mondiale des donneurs de sang à la Noderv Sainte-Clotilde les samedi 11 et dimanche 12 juin et à Cimendef Saint-Paul le mardi 14 juin. Par N.P - Publié le Vendredi 3 Juin 2022 à 14:37



REJOIGNEZ LE MOUVEMENT DES MAINTENANT

INVITATION JOURNEE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG



APPEL A LA MOBILISATION : RESERVES FRAGILES !



L’Etablissement Français du Sang organise plusieurs grandes collectes de sang exceptionnelles dans le cadre de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang (JMDS), célébrée le 14 juin, afin de permettre au plus grand nombre de réunionnais et réunionnaises de se mobiliser ! Ce sera l’occasion également de remercier les donneurs bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année pour sauver des vies, et sensibiliser la population à l’importance du don de sang. En cette période de réserves fragiles, il est d’autant plus important de se mobiliser !



La forte mobilisation attendue sur ces collectes permettront de reconstituer, de manière indispensable, les stocks en produits sanguins avant la période délicate de grandes vacances de juillet/août.



Nous invitons le plus grand nombre à prendre RDV dès à présent pour un don de sang et à relayer l’information (vous trouverez en Pj nos affiches et informations au sujet des collectes).

Prenez vite votre rendez-vous

en ligne sur notre site Mon RDV don de sang :



👉 PARC DES EXPOSITIONS AUGUSTE LEGROS -NORDEV HALL A STE CLOTILDE

Samedi 11 et dimanche 12 juin de 09h00 à 16h00

https://efs.link/DA3Yc



👉 CIMENDEF ST PAUL - CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL

Mardi 14 juin de 09h00 à 16h00

https://efs.link/B9Yrb



OU en nous appelant au

0262 90 53 92 ou au 0262 90 53 07

Pensez à vous munir d'une pièce d'identité

Qui peut donner ?

Toute personne :

· Âgée de 18 à 70 ans et en bonne santé

· Pesant plus de 50kg

· Reconnue apte au don à l’issue de l’entretien pré-don qui se déroule le jour de la collecte

Suis-je éligible au don de sang ? Voici le lien pour tester votre éligibilité :

Pour savoir où et quand donner rendez-vous sur



Un grand merci à vous pour cette contribution qui aide chaque jour de nombreux patients !

