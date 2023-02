Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Journée internationale du cancer de l’enfant

"Des dessins qui valent de l'or !"



Chaque année la Fondation l’Adresse lance au mois de février la campagne : "un dessin = 1 euro" reversée à l’association l’UNAPECLE, l’Union des Associations de Parents d’Enfants atteints de Cancer ou LEucémie.

‍« Chaque enfant, chaque parent, chaque professeur, chaque adulte peut envoyer un dessin et ainsi participer à un mieux guérir et un mieux vivre pour les enfants malades » lançait le 10 janvier dernier Catherine VERGELY secrétaire générale de l’UNAPECLE.

Appel entendu par l’école primaire du centre de Saint-Leu.



Les enfants ont mis tout leur cœur à l’ouvrage pour présenter chacun, un dessin sur le thème proposé cette année : mon animal préféré!

Ainsi, 205 dessins seront offerts aux enfants actuellement hospitalisés. Des dessins tous plus colorés les uns que les autres dont certains, sont mêmes porteurs de messages de soutien.

Un joli geste qui permet également à la fondation l’Adresse de reverser 205 euros à l’UNAPECLE, qui parmi beaucoup d’autres missions, aide notamment des familles réunionnaises dans le reste à charge des frais de transport et de logement pour se rendre près de leur enfant hospitalisé.



Un grand BRAVO et un grand MERCI à tous les élèves de l’école primaire du centre!



☞ Première cause de décès par maladie chez l’enfant, les cancers pédiatriques touchent chaque année en France plus de 2800 enfants et adolescents, dont 80 à La Réunion.

L’objectif de cette journée est d’informer et de sensibiliser le grand public aux cancers de l’enfant et de récolter des dons pour la recherche sur les cancers de l’enfant.

