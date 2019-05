Journée internationale des règles : Lutter contre le tabou des menstruations

C’est en 2014 que le silence est rompu autour des règles et des protections périodiques. Plus de 400 organisations non gouvernementales décident de lancer la journée de l’hygiène menstruelle, pour sensibiliser à l’importance pour toutes les femmes d’avoir accès à des protections périodiques pour pouvoir s’épanouir.



Dans de nombreux pays du monde, les menstruations sont synonymes d’exclusion, considérées comme quelque chose de sale, dont il faut avoir honte. Les femmes y sont ainsi discriminées lorsqu’elles ont leurs règles.



C’est pourquoi la journée de l’hygiène menstruelle se veut également éducative pour les femmes (et les hommes!) à qui rien n’a jamais été expliqué sur le fonctionnement de leur corps, et plus précisément sur le phénomène naturel que sont les menstruations.