Journée internationale des forêts: 30 plants d’espèces endémiques, rares ou Bois de senteur plantés

À l’occasion de la "Journée internationale des forêts", 30 plants d’espèces endémiques, rares, ou Bois de senteur ont ce vendredi été plantés dans l’arboretum de la direction régionale de l’ONF à St-Denis. L’arboretum compte déjà 300 arbres de 43 espèces différentes.



La "Journée internationale des forêts" qui se déroule dans notre département du 14 au 22 mars sur la thématique "la forêt face au changement climatique" est surtout l’occasion de célébrer l’arbre, sensibiliser le grand public à la gestion durable et informer sur l’importance économique, écologique et sociale des milieux naturels.



"La forêt est un réservoir de la biodiversité, un puit de carbone, une source de bien être, un levier de développement de l’économie verte et est essentiel face à l’accélération du changement climatique", rappelle l’ONF.



Ainsi jusqu’au 29 mars à l’Arthotèque, le Conseil départemental et l’ONF propose de plonger au coeur des forêts réunionnaises et de découvrir les dangers qui menacent les forêts et les moyens mis en oeuvre pour les protéger.