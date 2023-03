Communiqué Journée internationale des forêts 2023 : Le programme

​Du 18 au 26 mars 2023, les forêts sont en fête. L’Office Nationale des Forêts (ONF), acteur majeur de la Journée internationale des forêts, propose, cette année, plusieurs visites guidées, sur toute l’île. Par NP - Publié le Mardi 7 Mars 2023 à 15:24

Initiée par l’ONU, la journée internationale des Forêts est une fête annuelle célébrée le 21 mars pour valoriser la forêt, l’arbre et le bois et l’objectif de cette journée est de sensibiliser le public à la gestion durable des forêts et à leur contribution à la transition écologique et énergétique.



Du 18 au 26 mars 2023, des centaines d’activités se dérouleront partout en France métropolitaine et Outremer, afin d’emmener le grand public à la (re)découverte des arbres et des forêts... à la faveur de moments conviviaux !

L’ONF, acteur majeur de la Journée internationale des forêts, propose, cette année, plusieurs visites guidées, sur toute l’île.

18 mars 2023 :

Forêt de l’enclos du Grand Brûlé / Sainte-Rose • 8h > 16h



20 mars 2023 :



Forêt de Saint-Paul • 9h > 12h

A découvrir, la gestion d’une forêt péri-urbaine, avec des enjeux écologiques majeurs.

Forêt des Makes / Saint-Louis • 8h30 > 10h A découvrir, le sentier botanique de Bon accueil, les espèces qu’il abrite et le métier de forestier.

21 mars 2023 : Forêt du Grand Matarum / Cilaos • 9h > 10h30 A découvrir, le sentier botanique de la Roche Merveilleuse, les espèces qu’il abrite et le métier de forestier. 23 mars 2023 : Forêt de La Providence / Saint-Denis • 9h > 10h30 A découvrir, le sentier de La Providence et sa riche biodiversité.

