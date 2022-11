Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Tous concernés !

• Si vous subissez des violences conjugales, des menaces ou une forte pression psychologique,

• Si vos enfants sont témoins ou victimes de violences,

• Si vous avez connaissance d’une situation dans votre entourage ou votre voisinage.

AGISSEZ POUR TOUT CHANGER !

L’Intervenant Social en Commissariat et Gendarmerie (ISCG) à votre écoute

Accueil, Confidentialité, Orientation, Conseil, Confiance

NORD

Saint-Denis Le Chaudron • 0692 76 28 64

OUEST

SUD-OUEST

SUD-EST

EST

En cas de danger et de protection immédiate, composez le 17 pour police secours, et le 115 pour un transport et un hébergement d’urgence

Victime ou témoin de violences conjugales et intrafamiliales : vous avez des droits, vous pouvez demander de l’aide

L’ISCG est un travailleur social du Département qui reçoit en commissariat et gendarmerie, sans rendez-vous, les victimes de violences conjugales et intrafamiliales, les auteurs et les personnes vulnérables ou en détresse sociale.L’ISCG vous accueille, vous écoute en toute confidentialité et vous oriente à votre demande vers les dispositifs de droit commun, les structures d’hébergement adaptées et les partenaires associatifs spécialisés dans l’accompagnement socio-judiciaire et l’aide aux victimes.Document à télécharger : >> Violence Intrafamiliales : Comprendre, Prévenir, Repérer et Agir - PDF Le Département et l'Etat s'engagent