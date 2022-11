Communiqué Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes : Un atelier d'échanges organisé à l'Université

un 1er atelier d’échanges le vendredi 25 novembre 2022 à 10H30 en Salle des conseils de la Faculté de Droit et d’Économie Campus du Moufia - Université de La Réunion Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les Violences faites aux Femmes, le Groupe de Recherche Action VIF. Supports et techniques d’évaluation, cohérence des parcours de prise en charge vous convie à

Cet atelier constitue le premier temps fort de la recherche action que notre groupe a engagée en milieu d’année 2022 autour de la thématique des violences conjugales ou intrafamiliales.

Le constat à l’origine de notre démarche est double : celui d’une richesse incontestable des initiatives des professionnels de tous secteurs pour évaluer au mieux les situations de danger, d’emprise, les risques de récidive, etc. et accompagner de manière optimale les personnes confrontées à la violence subie et agie, mais également celui d’une maturité réelle des pratiques professionnelles de prise en charge des auteurs et des victimes.

Notre groupe interdisciplinaire est né de la volonté de l’ORVIFF (CR-CSUR), du secteur sanitaire et associatif et de l’Université de La Réunion (Centre de Recherche Juridique) de capitaliser sur l’expérience de chacun pour rendre visibles les initiatives déployées en permettant une meilleure interconnaissance et de garantir leur parfaite articulation.

Dans cette optique, nous avons engagé une sollicitation à l’échelle de notre territoire pour envisager les pratiques professionnelles - modélisées ou non - et pour collecter les supports développés ou utilisés par les professionnels, de leur propre initiative ou à l’invitation des institutions ou de la loi pour évaluer ces situations dramatiques.

Un discours officiel d’ouverture ;

Une présentation du groupe, de la genèse du projet et des objectifs visés ;

Un point d’étape sur la collecte des supports et des méthodes d’approche d’évaluation des VIF/VC initiée sur le territoire ;

Un point de projection concernant les pistes d’analyse et perspective d’exploitation des supports collectés. La participation et l'éclairage des professionnels des différents secteurs – droit, social, sanitaire – semblent précieux et nous serions ravis de pouvoir échanger avec eux à la faveur de cet atelier. A l'ordre du jour de la séquence (d’une durée prévisionnelle de 2H) du 25 novembre prochain, nous prévoyons 4 temps qui nous semblent importants pour comprendre notre démarche et ses enjeux :La participation et l'éclairage des professionnels des différents secteurs – droit, social, sanitaire – semblent précieux et nous serions ravis de pouvoir échanger avec eux à la faveur de cet atelier. Nous demeurons à votre écoute pour tout complément d’information.



Geneviève PAYET, Réseau VIF

Cathy POMART, Université de La Réunion

Hasna PATEL, ORVIFF

Myriam SWARTEBROECKX, Kamaria M’ROIVILI, Bénédicte ABADIE, CRIAVS OI de

l’EPSMR