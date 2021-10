Communiqué Journée internationale de la femme rurale : Remise des trophées des Agricultrices ce vendredi à la Saga du Rhum

La commission des agricultrices est la session féminine de la FDSEA et a été créé dès le départ soit en 1980. Elle a mis en place les Journées Internationales de la Femme Rurale pour la première fois en 2008 et l’organise maintenant tous les ans. L’objectif de cette journée est de permettent aux exploitantes agricoles de notre île de proposer leurs produits à la vente, créer un lien avec le consommateur car ces journées sont ouvertes au public et d’animer une journée conviviale à travers des animations diverses et la mise en avant de personnalités locales telles que des musiciens ou des groupes scolaires. Par NP - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 07:49

Au niveau mondial, cette Journée a été décidée lors de l’Assemblée Générale de l’ONU le 18 décembre 2007. L’Assemblée reconnait par là le « rôle et l’apport décisifs des femmes rurales, notamment autochtones, dans la promotion du développement agricole et rural, l’amélioration de la sécurité alimentaire et l’élimination de la pauvreté en milieu rural.



Depuis 2014, la commission des agricultrices a mis en place le Trophée des Agricultrices qui est distribué suite à une candidature papier simple dans trois catégories différentes :



➢ ENGAGEMENT :

Pour celles qui sont passionnées par leur métier et participent à la communication sur leur activité. Pour celles qui s’impliquent dans une association ou structure agricole, ou dans les projets agricoles où l’humain occupe la première place.



➢ INNOVATION :

Il s’agit de récompenser les femmes qui ont adopté dans leur activité l’utilisation de nouvelles technologies, la production d’énergies renouvelables, de nouvelles pratiques agricoles ou la mise en commun du travail.



➢ SAVOIR-FAIRE :

Cette catégorie concerne celles qui ont su maintenir un savoir-faire traditionnel, améliorer des techniques culturales ou d’élevage, adopter l’agriculture biologique dans leur activité, valoriser des produits transformés et/ou qui favorisent des actions en faveur de la biodiversité.



Ce trophée est remis aux lauréates lors d’une cérémonie durant les Journées Internationales de la Femme Rurale.

La commission a su fédérer des partenaires pour la mise en place des journées mais aussi des agricultrices souhaitant travailler à la défense des droits des femmes.



Cette année, la commission a pour ambition de travailler plusieurs thèmes :



- Mutuelle agricole

- Développement de l’emploi dans le monde agricole

- Statut de la Conjointe collaboratrice



Comme dans tous les métiers la femme est moins bien payée que les hommes, la retraite n’est pas la même pour elle, elle n’a pas le droit aux indemnités maternité alors qu’elle cotise à la mutuelle agricole. La commission a su travailler avec le SRR de la Réunion pour leur permettre de se faire remplacer avec un salaire aidé mais ces injustices seront toujours combattues par la commission des agricultrices.



La commission prend à bras le corps le développement agricole de ses adhérentes et les accompagne pour l’installation, la formation, les demandes de subvention, l’accompagnement juridique et comptable. Bref, elle adapte ses compétences à toutes les demandes du terrain.