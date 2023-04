La grande Une Journée internationale de la création et de l’innovation: “Nous devons aller à l’export ensemble”

À l’occasion de la journée internationale de la créativité et de l’innovation, le TCO a souhaité mettre à l’honneur le dynamisme du territoire en la matière. Plusieurs projets sont menés de front sur le territoire, touchant à l’animation, aux jeux vidéo, et à la formation aux métiers du numérique. Objectif, créer un écosystème pour faire travailler des talents réunionnais.

Publié le Dimanche 23 Avril 2023 à 06:05

“Nous sommes fiers de voir des jeunes Réunionnais devenir des pépites. Aujourd’hui l’Ouest apparaît comme un territoire innovant, avec un fort potentiel de développement et de création d’emplois à forte valeur ajoutée. Nous devons continuer à consolider le marché local et renforcer le tissu économique composé surtout de PME”, affirme Irchad Omarjee, dans les locaux de Gao Shan Pictures, le studio d'animation situé à Saint-Gilles.



Avec une trentaine d’entreprises spécialisées dans les jeux vidéo, l'animation et le numérique, l’Ouest de l’île veut s’affirmer comme un lieu incontournable de la production péi. “Nous avons maintenant presque chaque année un film primé, il faut maintenant travailler en synergie avec les autres acteurs pour aller plus loin. Du fait de l’étroitesse du marché local, nous devons aller à l’export ensemble”, explique Arnauld Boulard, fondateur du studio Gao Shan.



Des projets pour continuer à faire avancer l’Ouest



“Désormais, on voit que beaucoup de gens formés à La Réunion veulent rester. Il y a dix ans, nous étions obligés de partir en métropole ou au Canada car il n’y avait rien ici”, rappelle Loïc Manglou, président du collectif Bouftang qui rassemble des indépendants du jeu vidéo.



Ainsi, plusieurs projets sont portés dans le cadre de l’appel à projets pour France 2030. Par exemple, le projet de l’école Iliade, porté par Alain Séraphine. “Nous devons inclure La Réunion dans cette révolution numérique, et cela passe par la formation. L’Iloi (l'Institut de l'image de l'océan Indien) a permis de former une génération de créateurs, l’Iliade va développer d'autres filières pour les 30 prochaines années. L'intelligence artificielle sera la nouvelle matière première. Nous n’avons pas de richesses naturelles, il faut donc que nous trouvions une autre manière de mettre La Réunion sur une carte. J’ai bon espoir car c’est justement dans les territoires à défis que l’on trouve les meilleures solutions”, explique Alain Séraphine.