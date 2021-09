A la Une ... Journée européenne du patrimoine : 200 évènements prévus dans l’île

Dans le cadre de la 38e édition des Journées européennes du patrimoine les 17, 18 et 19 septembre, la préfecture de La Réunion donne le programme officiel. Plus de deux cents évènements auront lieu, avec notamment une mise à l’honneur du patrimoine ferroviaire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 11:14

Le communiqué : 38ème édition des journées européennes du patrimoine

Du 17 au 19 septembre 2021

La 38e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 17, 18 et 19 septembre sur le thème « Patrimoine pour tous ». Plus de deux-cents évènements sont prévus à La Réunion, dans une centaine de lieux, témoignant du dynamisme des opérateurs à faire connaitre la richesse patrimoniale de l’île. Dans le contexte de la crise sanitaire et du confinement le week-end, cette manifestation est l’occasion de valoriser un patrimoine proche et parfois méconnu.



L’opération « Levez les yeux » destinée aux scolaires, le vendredi 17 septembre, permettra au jeune public de porter un regard sur le patrimoine du quotidien. Des actions de sensibilisation sont également proposées dans de nombreuses communes.



Patrimoine pour tous



Le thème de cette 38ème édition « Le Patrimoine pour tous », met l’accent sur l’accessibilité de notre patrimoine, avec des parcours adaptés à tous les publics et une attention particulière portée aux personnes en situation de handicap. A La Réunion, des balades guidées en langue des signes ou des visites commentées en réalité virtuelle facilitant la découverte de certains lieux pour les personnes à mobilité réduite seront ainsi proposées.



Mise à l’honneur du patrimoine ferroviaire



Le patrimoine ferroviaire est également mis à l’honneur en cette « année européenne du rail ». Plusieurs évènements permettront ainsi de retracer l’histoire du Chemin de fer de La Réunion, notamment sur le site de la Grande Chaloupe.



Le programme régional est disponible en téléchargement sur le site de la Direction des affaires culturelles de La Réunion

Le public est invité à consulter pour chaque évènement, les horaires, les conditions de visite et les mesures sanitaires en vigueur.

