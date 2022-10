Société Journée du refus de la misère : Un hommage aux victimes de la faim, de l’ignorance et de la violence

La ligue des Droits de l'Homme a rendu hommage ce lundi aux victimes de la faim, de l’ignorance et de la violence lors d'un événement avec ATD Quart Monde Par N.P - Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 11:29

Le communiqué de la Ligue des Droits de l'Homme Réunion :



Ce lundi 17/10/2022, à La Réunion, nous avons rendu hommage aux victimes de la faim, de l’ignorance et de la violence. Nous avons affirmé notre conviction que la misère n’est pas fatale et que notre solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire.

« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’Homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » Joseph Wresinski.

Le Bureau de la Ligue à la Réunion