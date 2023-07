Journée du handicap : sportez-vous bien !

La journée du handicap s’est déroulée à merveille aujourd’hui, à Saint-Leu, et a rassemblé plusieurs centaines de participants sous un soleil radieux comme tous les sourires aperçus depuis ce matin. Brigitte Dompy, l’élue en charge de la prévention dans le domaine de la santé et du handicap a salué particulièrement la thématique choisie « Du sport pour se sentir bien pour s’épanouir. Le sport qui est d’ailleurs un droit pour tous les citoyens. »



Après un échauffement Zumba, la Compagnie CréArt’s a donné le départ à la populaire marche sportive sur le front de mer, joyeusement rythmée par le son d’une batucada jouée par les membres de l’association. Plusieurs panneaux et banderoles plus créatives les unes que les autres ont donné du corps à cette marche. Les enfants du centre de loisirs de Piton Saint-Leu, également présents, ont pu aborder la thématique avec les animateurs.



Dans le parc du 20 Décembre, on a lié l’utile à l’agréable : des stands d’information présentaient les différents dispositifs d’accompagnement. il y en avait pour tous goûts : de la détente-réflexologie et des massages à des ateliers sportifs tels que la boxe, la pétanque adaptée ou encore l’initiation batucada et des jeux collaboratifs.



De nombreuses associations ont été mobilisées pour faire de ce rendez-vous un événement inoubliable à Saint-Leu. A l'instar de l'amicale des sapeurs pompiers qui a assuré des portées en joélettes pour permettre aux volontaires de vivre une expérience originale. « Chaque personne en situation de handicap doit également pouvoir pratiquer le sport de son choix et ce, dans les meilleures conditions possibles. C’est pour cela que le CCAS via son pôle dédié, le SAPPAPH agit chaque jour » a expliqué dans son discours aux patenaires Brigitte Dally, Adjointe au Maire et Vice-présidente du CCAS, aux côtés de Sabrina Tionohoué, conseillère départementale déléguée au handicap, des conseillers municipaux Elie Léar et Bruno Lauret et des membres du Conseil d'adminitsration du CCAS de Saint-Leu.



Une journée d'échanges clôturée en musique avec Olivier Brique et Médérice sur la scène du chapiteau du Parc du 20 Décembre.