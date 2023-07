Rubrique sponsorisée Journée du handicap : sportez-vous bien !

Communiqué de la ville de Saint-Leu - Publié le Lundi 17 Juillet 2023





Le SAPPAPH (Service d’Accompagnement de Proximité des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées) vous donne rendez-vous le vendredi 28 juillet pour une journée placée sous le signe de l’inclusivité ! ❤️De multiples activités vous attendent dans le Parc du 20 Décembre, au Gymnase et sur le Parvis de la Mairie 📍Découvrez le programme ⤵️