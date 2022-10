"Journée du P’tit Fêtelemurien" ce samedi à St-Denis

Le communiqué :



Lancée en 1996 par Yannick Noah, Fête le Mur est une association socio-sportive qui permet aux enfants des quartiers dits sensibles (Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville) d’accéder à la pratique du tennis et de bénéficier de tout ce que ce sport peut leur apporter en termes de bien-être, d’épanouissement, d’ouverture au monde et de professionnalisation.



Ce samedi 15 octobre, une vingtaine de jeunes participeront à une « Journée du P’tit Fêtelemurien » - journée à la fois ludique et sportive, permettant aux jeunes de découvrir l’association Fête le Mur et les différents programmes qu’elle propose !



Destinée aux 6-11 ans de l’association, cette journée sert à présenter l’association, ses valeurs et les différents programmes éducatifs, qu’ils approfondiront par la suite : l’arbitrage, la compétition éducative et l’éducation alimentaire. C’est une action qui vise à fédérer nos petits « fêtelemuriens » et à cultiver chez eux le sentiment d’appartenance à l’association.



La matinée démarrera par la découverte des règles du tennis puis des techniques de base des ramasseurs de balles et se terminera par des matchs adaptés aux âges des enfants.



L’après-midi sera consacrée à des activités autour de l’éducation alimentaire : le Miam Tennis, une activité destinée aux 6-11ans, qui se passe sur le terrain de tennis et vise à faire passer des messages clairs et simples auprès des enfants sur la bonne alimentation, dans un cadre ludique. Les enfants sont divisés en deux équipes et doivent passer 4 épreuves représentatives des 4 repas de la journée et tenter de composer leur repas idéal sous les yeux d’un expert nutrition.



Elle a été construite de façon à mêler activités motrices adaptées à la tranche d’âge, choix alimentaires et visualisation, le tout dans un univers propice à l’attention des enfants.



Programme de la journée du 15 octobre :



9h30 - 10h20 : Accueil



10h20 - 10h30 : Les 7 Valeurs de Fête le Mur



10h30 - 11h30 :

- Atelier ramasseurs de balles : Les techniques et le jeu Touché

- Roulé.

- Atelier règles du jeu 11h40

- 12h40 : Matchs 12h40

- 14h : Repas



14h - 16h : Le programme d’éducation alimentaire avec 3 temps forts

- Atelier Parcours Miam-Tennis

- Atelier Dégustation à l’aveugle

- Goûter 16h

- 16h45 : Présentation de l’association et des programmes aux parents



16h45 : Fin de la journée