Santé Journée du Lupus : le CHU de La Réunion se mobilise Ce vendredi se tiendra la journée du lupus. A cet occasion, des stands d'informations et de conseils seront mis en place au CHU Felix Guyon. Voici le communiqué :

A l’occasion de la journée Mondiale du Lupus, le CHU de La Réunion propose des stands d’information et de conseils, ce vendredi 11 mai 2018, en partenariat avec les associations "Lupus Réunion" et " Un autre Regard".



Le CHU de La Réunion accueille ce vendredi des stands d’information dans le hall principal de son établissement de St-Denis, pour informer les usagers et le personnel hospitalier sur le Lupus, maladie peu voire méconnue du grand public.



La journée se déroulera vendredi 11 mai 2018 de 9h à 15h dans l’atrium au CHU Félix Guyon.



Lors de cette première édition, la Présidente de l’association « Lupus Réunion » sera présente pour informer et parler de la maladie. Guillaume Kichenama, Président de l’association « Un autre regard » et Nathalie Jauze, tous deux socio-esthéticiens au CHU de La Réunion, proposeront un atelier de socio-esthétique.



Côté médical, le Dr Frédéric Renou, du service de médecine Interne du CHU Félix Guyon sera aussi présent. Les associations attendent les malades, leurs familles et leurs proches pour échanger et partager leur expérience autour de la maladie.



La socio-esthétique au service des patients



La socio-esthétique s’adresse à toutes les personnes en souffrance et atteintes dans leur intégrité physique, psychique et sociale.



L’apport socio-esthétique des patients atteints du Lupus est fait par Mme Jauze Nathalie (Diplôme Universitaire de Socio-esthétique de Nantes), socio-esthéticienne au CHU, lors de l’atelier d’éducation thérapeutique Lupus « atelier vivre avec le Lupus » en fin de séance. Cet apport comprend : la photoprotection : l’information et le conseil en matière de produits de protection solaire et de méthodes de protection.



Le maquillage correcteur : lors d’atteinte cutanée Les conseils en matière de produits cosmétiques adaptés.



Le Lupus une maladie méconnue



Le lupus est une maladie auto immune rare touchant le plus souvent la femme jeune. Cette maladie chronique peut revêtir différentes formes et atteindre plusieurs organes. La peau est très fréquemment atteinte avec des manifestations qui sont très variables dont le point commun est une protection solaire importante et nécessaire. Les répercussions de cette maladie sont aussi conséquentes sur le plan général, esthétique et social d’où l’intérêt d’une prise en charge spécialisée en Médecine Interne - Dermatologie et multidisciplinaire dont socio esthétique. Zinfos974 Lu 162 fois





Dans la même rubrique : < > 298 nouveaux cas de dengue dans l’ouest et le sud L’épidémie de dengue s’intensifie dans l’ouest et le sud