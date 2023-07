Journée du Handicap : le vendredi 28 juillet 2023

C’est toujours avec joie que le CCAS et la Ville de Saint-Leu organisent dans le Parc du 20 Décembre une grande journée de soutien au monde du handicap, placée cette année sous le signe du sport par son slogan : "Sportez-vous bien ! "



Le CCAS de Saint-Leu mobilise dès 8h30 de nombreux partenaires pour que ce temps d'échange, d'animation et de sensibilisation soit une belle réussite. Nous attirons votre attention sur le circuit sportif, valides et non valides, sur le front de mer de 9h30 à 11h30.



Dans le cadre de cette journée, une séquence protocolaire se déroulera dans le Parc du 20 Décembre à 11h00 en présence des partenaires institutionnels et associatifs de l'événement.