Communiqué Journée des tortues marines: Patricia Tella présentera le tome 2 du Monde selon Nyamba L’auteure de livres Jeunesse Patricia Tella sera présente à Kelonia lors des Journées des Tortues Marines (les 7 et 8 juillet prochain) pour présenter et dédicacer le tome 2 du Monde selon Nyamba : l’océan plastique





"A l'aide de mon personnage principal, Nyamba la tortue verte, il me tient particulièrement à coeur de sensibiliser le public à la cause animale et à l'écologie en abordant les problèmes sociaux, économiques et éthiques qui se posent au sein de la société dans laquelle nous vivons.



Dans mon premier roman, Le Monde selon Nyamba paru en mars 2013, j'abordais la question du braconnage qui, malgré les mesures protectrices internationales en vigueur, sévit encore à travers le monde.



En 2018, j'ai le plaisir de vous présenter Le Monde selon Nyamba II - L'océan Plastique, paru aux éditions de "La Maison Rose", dans lequel je traite de la problématique du plastique omniprésent dans les océans et qui constitue une catastrophe écologique et sanitaire sans précédent pour la faune marine".



Découvrez les nouvelles aventures de Nyamba la tortue verte et de ses amis, confrontés à l'océan plastique : https://www.youtube.com/watch?v=nB-GRjnC2LU

