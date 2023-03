Communiqué Journée des droits des femmes : L’Association Toutes en Moto 974 organise un rassemblement le 12 mars

L’association Toutes en moto 974 organise un rassemblement pour les motardes le 12 mars dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes. Une tombola sera organisée et les fonds iront à l’association CHANCEGAL. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 3 Mars 2023 à 06:35

Le communiqué :



Je vous contacte afin de vous informer d'une action de l'association TOUTES EN MOTO 974 (association de motarde) qui se déroulera le DIMANCHE 12 MARS.



Pour cette journée dédiée aux droits des femmes, nous recevrons l'association CHANCEGAL pour qui nous organisons une tombola. Tous les fonds lui seront reversés.



Le rassemblement se fera de 7H30 à 8H00 à la Station VITO ZAC PORTAIL, puis nous roulerons jusqu'à la Possession en passant par la route des plages. Arrivée prévue vers 9H00-9H30.

Ensuite nous continuerons vers le Barachoi en passant par la route de la Montagne. Arrivée prévue entre 10H00 et 10H30.

Nous déjeunerons à l'aire de décollage de parapente de Colimaçons et nous repartirons vers les avirons pour finir à Saint-Pierre 4 rue Charles Isautier pour faire le tirage de la TOMBOLA vers 16H00.