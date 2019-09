<<< RETOUR La Réunion Positive

Journée des Cases à lire

Lutte contre l’illettrisme Ce samedi 14 septembre, Anicha Lebeau, Conseillère Régionale a participé à Saint-Pierre à la Journée des Cases à Lire qui clôture une semaine d’action qui s’est déroulée dans le cadre des Journées Nationales d’Action de lutte contre l’Illettrisme 2019. Ce sont aujourd’hui 39 Cases à Lire qui sont réparties sur 19 communes pour permettre d’accueillir les Réunionnais qui sont en situation de fragilité par rapport à la lecture et le calcul.





LA RÉGION ET LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME



La Réunion est marquée par un fort taux de chômage. Parmi ce public, beaucoup sont encore confrontés à des difficultés de maîtrise des savoirs de base (écriture, lecture, calcul) ne leur permettant pas de jouir d’une autonomie au quotidien pourtant indispensable à l’épanouissement personnel. Ainsi, la collectivité déploie des dispositifs concrets pour accompagner les Réunionnais dans leur apprentissage et construire une société plus juste dans laquelle chacun peut trouver sa place.





Par ailleurs, dans un objectif d’accès à l’emploi, la Région accompagne les Réunionnais à travers deux programmes qui sont aujourd’hui renforcés avec le Pacte d’investissement dans les compétences signé en avril dernier entre le Président de Région et le Préfet de La Réunion :



le programme « compétences clés en situation professionnelle » qui vise à encourager la consolidation des savoirs de base en permettant a tout individu de maîtriser un socle minimum de connaissances et de compétences par le biais de l’apprentissage d’un métier

le programme « ateliers compétences clés (ACC) » qui doit permettre l’acquisition des savoirs fondamentaux (lecture, écriture, calcul, raisonnement logique..) sous forme de deux ateliers : « Développement des potentiels » et « Aide à la parentalité ». Des cases à lire accueillent chaque jour les bénéficiaires sur toute l’île dans des structures de proximité autour d’activités ludiques et pédagogiques. L’objectif : l’apprentissage des savoirs de base pour gagner en autonomie et mieux appréhender le quotidien (lire un courrier, remplir un chèque...), ou se préparer a intégrer un parcours de formation pour une insertion professionnelle.Par ailleurs, dans un objectif d’accès à l’emploi, la Région accompagne les Réunionnais à travers deux programmes qui sont aujourd’hui renforcés avec le Pacte d’investissement dans les compétences signé en avril dernier entre le Président de Région et le Préfet de La Réunion :le programme « compétences clés en situation professionnelle » qui vise à encourager la consolidation des savoirs de base en permettant a tout individu de maîtriser un socle minimum de connaissances et de compétences par le biais de l’apprentissage d’un métierle programme « ateliers compétences clés (ACC) » qui doit permettre l’acquisition des savoirs fondamentaux (lecture, écriture, calcul, raisonnement logique..) sous forme de deux ateliers : « Développement des potentiels » et « Aide à la parentalité ».



ZOOM SUR LE PACTE :



Le Pacte d’Investissement dans les Compétences (PIC) vise à développer des formations sur mesure et rémunérées en faveur des Réunionnais les plus éloignés de l’emploi et les publics les plus fragiles (les jeunes décrocheurs, les personnes en situation de handicap, les publics des quartiers prioritaires de la ville) et les accompagner vers l’emploi.Afin de préparer au mieux les demandeurs d’emploi confrontés à des difficultés de lecture, d’écriture ou de calcul, un accompagnement sur mesure leur est proposé pour la consolidation de ces compétences clés : un requis indispensable pour pouvoir par la suite apprendre un métier et répondre aux besoins des entreprises. La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Réunion Métis Projet de modification du Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion