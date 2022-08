Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Journée des Associations La Vice-Présidente de la Région, Karine NABENESA, s’est rendue au Musée Stella Matutina, dans le cadre de la Journée des Associations. Étaient présents Katy HOARAU, Présidente du CROEC - Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables, Didier de LAUNAY, Président de la CRCC - Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes, Bruno DOMEN, Vice-Président du Département de La Réunion et Maire de Saint-Leu, ainsi que les Présidents et membres d’associations.





Pour Katy HOARAU, Présidente du CROEC - Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables, « cette journée est un temps de partages et d’échanges. Les associations sont gérées et administrées par des bénévoles. On leur en demande beaucoup. La gestion d’une association est plus complexe que la gestion d’une société privée. La gestion d’une association demande une rigueur accrue. Les associations sont au carrefour de nombreuses législations. Ce temps d’échanges va nous permettre de répondre aux questions que les associations se posent : Comment maintenir les emplois, trouver de la trésorerie ou encore optimiser les ressources ? »



Trois ateliers ont été proposés :

Actualité et points fondamentaux

Contrôle interne

Bénévolat



« La Réunion est un territoire où le dynamisme associatif est particulièrement intense. Les associations ne sont pas seulement un vecteur d’engagement, elles sont l’âme et l’identité de bien travailler ensemble et de bien vivre ensemble réunionnais », déclare Bruno DOMEN.



