Journée de sensibilisation et de dépistages à l’hépatite à la gare routière de Saint-Paul

Ce jeudi 27 juillet, une journée de sensibilisation et de dépistage de l’Hépatite s’est déroulée à la gare routière de Saint-Paul. Divers stands de sensibilisation ont été installés sur place, offrant au public l’opportunité de mieux comprendre les modes de transmission des hépatites et de bénéficier gratuitement et de manière anonyme d’un dépistage. Les professionnels présents ont réalisé les tests avec des résultats disponibles en seulement 15 minutes.



Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) et les associations ARPS (Association Réunionnaise pour la Prévention des Risques liés à la Sexualité), Dépist’Ouest, le planning familial 974, le Réseau Oté et Kar’Ouest, ainsi que la Ville de Saint-Paul, s’unissent pour sensibiliser, prévenir et offrir des conseils en matière de santé concernant les différentes formes d’hépatite. Cette démarche vise à être proche de la population et à répondre aux attentes des habitants de Saint-Paul. La Journée Mondiale contre l’hépatite est l’occasion propice pour prodiguer des conseils et des recommandations préventives dans les six bassins de vie du territoire, dans le but d’améliorer la santé globale de la communauté.