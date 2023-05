Communiqué Journée de sensibilisation à la fibromyalgie ce vendredi à St-Denis

L'association "Acdc974 l'action conjuguée" annonce une journée de sensibilisation dans le cadre de la 30ème journée mondiale de la fibromyalgie. Cette journée aura lieu le 12 mai prochain.

Par N.P - Publié le Vendredi 12 Mai 2023 à 10:00

Le communiqué :

Nous avons l'honneur de vous présenter la journée d'information pour la sensibilisation à la 30ème journée mondiale de la fibromyalgie qui aura lieu le 12 mai 2023 à Saint Denis centre.

Cette journée est organisée en partenariat avec le Dojo Pierre Grondin et l'Espace Zen'ergie, avec le soutien des services de la mairie de la ville de Saint Denis et de Maisons Sports Santé. Le thème principal de cette journée est "Comment mieux vivre avec des douleurs chroniques avec la pratique pour tous des arts martiaux". Le slogan retenu est "Journée mondiale de la Fibromyalgie : Tous en mouvement avec les arts martiaux". Cette journée d'information est ouverte au grand public et aux piétons de 9h à 15h et se tiendra sur un stand dédié à cet événement, situé Place Paul Vergès en bas de la rue piétonne Maréchal Leclerc. Le but est de sensibiliser le public à la fibromyalgie, une maladie complexe et difficile à diagnostiquer, qui affecte de plus en plus de personnes dans le monde et l'île de la Réunion, environ 2% de la population. L'objectif est d'expliquer aux visiteurs comment mieux vivre avec des douleurs chroniques grâce à la pratique des arts martiaux. Des professionnels expérimentés en la matière seront présents pour expliquer les bienfaits de cette pratique pour les personnes souffrant de fibromyalgie. Nous souhaitons mobiliser le plus grand nombre de personnes pour cet événement et ainsi permettre une meilleure sensibilisation de la population à la fibromyalgie. Nous sommes convaincus que cette journée sera une réussite grâce à la mobilisation de chacun.