Journée de rencontres pour les structures d’accueil en péri et extrascolaire

La journée s’est articulée autour de divers activités dont une présentation du service ainsi qu’un speed-dating en matinée, ayant pour objectif de faire rencontrer tous les agents et d’échanger sur les différentes problématiques et pratiques sur le terrain. L’après-midi a laissé place aux ateliers de travail par thématiques : un quizz sur le droit du travail et la réglementation ACM, le photolangage : une méthode qui permet de faciliter la prise de parole en utilisant des photos et un débat-brainstorming autour de la question : ” Comment les associations pourraient mutualiser leurs moyens ?”



Une journée importante et essentielle pour ces structures indispensables qui contribuent à l’épanouissement des marmay.