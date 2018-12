Journée de mobilisation des professionnels de justice le 12 décembre

Pour rappel, derrière les éléments de langage creux sur la "modernisation", ce texte entérine en l'état une dégradation des conditions dans lesquelles la justice est rendue en France. Uniquement attaché à maintenir un haut niveau de productivité sans avoir à donner à la justice les moyens nécessaires à son bon fonctionnement, le gouvernement entend sacrifier la garantie des libertés, la qualité du débat judiciaire et l'accès de toutes et tous à une justice qu'il ne voit que comme une dépense à réduire.

Les professionnels-les de justice, magistrats, fonctionnaires du greffe et avocats appellent, le 12 décembre 2018 à une journée de mobilisation afin de réaffirmer leur opposition à la loi de programmation de la justice 2018-2022.Dans le cadre d’une journée "Justice pour tous", des rassemblements et des événements seront organisés ce mercredi à Saint-Pierre et Saint-Denis pour affirmer leur opposition à ce projet et leur revendication d’un service public de la justice au service de la population.