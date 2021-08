Journée de mobilisation anti-pass sanitaire : Des milliers manifestants défilent à St-Pierre

De nouvelles manifestations de protestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale se déroulent ce samedi. Des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes de l'île. Une mobilisation qui se déroule au lendemain de la promulgation de la loi sanitaire, et fait écho à un appel lancé au niveau national.



Saint-Pierre en tête de cortège



C'est à Saint-Pierre que les manifestants ont ouvert la marche ce samedi matin. Le rendez-vous était donné à 10h au marché forain.



Au moins 2000 personnes, dont des soignants, des pompiers, et des individus encagoulés ont commencé à défiler sur le front de mer, avant de se poster devant la mairie pour des prises de paroles. Ils ont ensuite battu le pavé dans la rue des Bons enfants. Certains se sont dirigé vers le Carrefour de Ravine Blanche et ont empêché les clients d'y entrer. C'est enfin le rond-point situé à l'entrée de Saint-Pierre qui a été pris d'assaut, au niveau de Ravine Blanche.



Série de manifestations



Pour mémoire, la semaine dernière, des affrontements ont éclaté lors de la manifestation organisée dans le chef-lieu, laquelle avait rassemblé plusieurs milliers de personnes. Par ailleurs, cette semaine, des mobilisations se sont également déroulées devant la Région, l'ARS, et les hôpitaux.



Sur des images de Prisca Bigot :