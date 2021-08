Journée de mobilisation anti-pass sanitaire : 3000 protestataires battent le pavé à St-Denis

Ce samedi matin, ils étaient plusieurs milliers de manifestants à être mobilisés à Saint-Pierre pour protester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. En ce début d'après-midi, c'est à Saint-Denis que les protestataires ont battu le pavé ( comme à Saint-Paul et Saint-Leu, dans une moindre mesure ).Après s'être réunis devant la préfecture, près de 3000 manifestants ont pris la direction du centre-ville, avant de revenir au point de départ pour des prises de parole.Pour mémoire, la semaine dernière, des affrontements avaient éclaté lors de la manifestation organisée dans le chef-lieu, laquelle avait rassemblé plusieurs milliers de personnes. Par ailleurs, cette semaine, des mobilisations se sont également déroulées devant la Région, l'ARS, et les hôpitaux.