Journée de la naissance et de la parentalité au Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR)

Les stands présents :– les services de maternité et Néonatologie– MaNaO Maison de la Naissance de l’Ouest– Grandi Ansanm Association Réunionnaise d’Accompagnement en Parentalité– Associations mes 1000 premiers jours dans l’océan indien et APPA (association pour la prévention de la Pollution Atmosphérique)– Emilie Petit Koala (massages bébés et cercles mamans bébés)– Marmailles plus (couches et matériel de puériculture)Les animations :* sophrologie avec Coralie Sophro* chant prénatal avec l’association Sensa’Son* nesting : santé environnementale avec l’équipe de la maternité* portage avec l’association L’essence du Lien* ateliers créatifs avec les astuces de MarineLes conférences : * hypnose autour de la naissance* neurosciences et développement de l’enfantLes films / débats : * et si bébé allait en néonat* l’anesthésie péridurale* Projet de naissance ? si on en parlait…