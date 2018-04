Journée de la Terre: "Ansam nettoy nout’plage"

En plus de ses actions sociales et culturelles envers les enfants des quartiers ou des femmes, l'association Pti Colibri participe également à des évènements nationaux, comme la Journée de la Terre. A l'occasion de cette journée qui aura lieu demain dimanche, l'association organise une matinée de nettoyage de la plage ouest et de l’embouchure de la rivière de Saint-Denis.



L'association et ses partenaires ont fait le constat des dégâts qu'ont pu occasionner les récents phénomènes cycloniques. Résultats: de nombreux déchets se sont accumulés sur la plage. Aussi bien fréquentée par les touristes, les promeneurs locaux ou encore des pêcheurs, elle a souhaité redonner toute son attractivité à cette plage.



Munis de gants et de sac poubelle, tous les citoyens étaient invités ce samedi matin sur le parking du Bas de la rivière pour ramasser les multiples déchets et ainsi faire respecter notre environnement, sensibiliser à la Terre.